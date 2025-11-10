REPORTATGE
Tradició i alta cuina a Ordino
l’Hostal Palanques, amb un caneló de galta de vedella amb ratassia de la Carmeta, guanya el premi del públic de la Mostra.
El caneló de galta de vedella amb ratassia de la Carmeta, de l’Hostal Palanques, de la Massana, i la poma de muntanya, tofi i marialluïsa, de la Fonda Xesc, de Gombrèn, al ripollès, van ser els plats premiats en la 33a edició de la Mostra Gastronòmica d’Andorra i Pirineus, celebrada ahir a l’Andorra Congrés Centre Ordino. El primer va ser el més ben valorat pel públic, mentre que el segon va obtenir el favor del jurat especialitzat, format pel crític gastronòmic de La Vanguardia Josep Vilella, l’experiodista de TV3 Joan Besson i el comunicador i crític gastronòmic Josep Lluís Trabal.
L'Ibaya també va arrassar amb unes mandonguilles amb parmentier trufada
Com cada any, la sala va omplir-se de gom a gom. Uns 450 comensals van poder tastar les propostes gastronòmiques elaborades per 13 establiments andorrans i set de catalans, la majoria de les comarques pirinenques veïnes. Els restauradors van presentar uns plats inspirats en els gustos tradicionals, però reinterpretats des del prisma de l’alta cuina i les tècniques modernes. A part de les dues receptes guanyadores, també van seduir el paladar del públic –dit d’una altra manera, van exhaurir-se’n de seguida totes les racions– les mandonguilles de l’àvia amb Parmentier trufada del restaurant Ibaya de Soldeu, reconegut amb l’estrella Michelin des del 2021, el caneló amb beixamel de tòfona i bolets de temporada del Celler d’en Toni, d’Andorra la Vella, el conill a la royale amb puré de trumfa de l’Abba Ordino Babot Hotel i el trinxat de la Cerdanya amb brunesa d’ou ferrat de Cal Grauet i caramels de botifarra i all tendre, de l’Hotel del Prado, de Puigcerdà.
Al qui escriu aquestes línies van convèncer-lo especialment la carabassa confitada amb mousse de formatge d’ovella de Casa Raubert i truita fumada de l’Arieja, del Lycée Comte de Foix, per la combinació insòlita i delicada de productes de muntanya, i la porrusalda basca del Barra Mar’s Gastrobar, d’Andorra la Vella, per la cocció al punt de les verdures i l’addició del bacallà.
Èxit
La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, va fer una valoració molt positiva de l’esdeveniment: “Un altre any, un èxit més.” La mandatària va destacar que sempre “hi ha molt bon ambient” a la Mostra. “Aquest any hem convidat cuiners de fora, del Pirineu i ha tingut molt bona acollida per part de la gent”, va afirmar la cònsol major.
Tot i que encara falta un any, Coma va assegurar que la Mostra Gastronòmica té la continuïtat assegurada: “És un producte que encara no ha arribat al seu punt final. Al contrari, cada any intentem innovar, presentar coses noves.” Pel que fa al Saló Gourmet, el canvi principal d’aquest any ha estat que s’ha fet al carrer. Tot i que el dissabte va haver-hi menys moviment de compradors a causa de la pluja que va caure, sembla que els paradistes van poder vendre els seus productes, va assegurar la cònsol. “Després de parlar amb els diferents estands, ens han dit que la gent que venia realment venia a comprar, és a dir, que venien pel producte de proximitat”, va remarcar la cònsol major ordinenca.