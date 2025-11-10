Arts escèniques
L’Esbart Sant Romà presenta Com pesa la terra, un homenatge a les arrels i la memòria col·lectiva
L'espectacle de Maribela Romero s'estrenarà el 29 de novembre al Complex d'Encamp
El comú d’Encamp i l’Esbart Sant Romà han presentat Com pesa la terra, un espectacle que fusiona la dansa tradicional amb la contemporània i reflexiona sobre la pertinença i el llegat cultural. El conseller Joan Sans ha destacat els 37 anys de trajectòria de l’Esbart com a “pilar de la cultura encampadana”.
La presidenta Olga Moreno ha remarcat que l’obra explora “el vincle amb la terra i el pes emocional de pertànyer a un lloc”, posant en relleu la força coreogràfica, la música i el vestuari.
L’espectacle, dirigit per Maribela Moreno amb música de Lluís Cartes, s’estrenarà el 29 de novembre a les 18 h i 21 h a la sala de festes del Complex d’Encamp. L’entrada és gratuïta amb reserva prèvia al web del comú de la parròquia.