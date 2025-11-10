Encamp
Premis d'entre 150 i 450 euros al concurs d’aparadors i decoració de Nadal
El conseller Nino Marot ha remarcat que la implicació del sector privat és “clau per mantenir viva la parròquia durant el Nadal”
El comú d’Encamp ha obert avui les inscripcions per participar en la sisena edició del Concurs d’Aparadors i Decoració de Nadal d’Encamp i el Pas de la Casa. El certamen premiarà les millors decoracions d’establiments comercials, hotelers, de restauració, edificis i xalets, amb l’objectiu d’embellir els carrers i fomentar l’ambient festiu.
El conseller de Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha remarcat que la implicació del sector privat és “clau per mantenir viva la parròquia durant el Nadal”. Per la seva part, la consellera de Turisme, Verònica Solsona, ha destacat que la iniciativa “projecta una imatge atractiva per als visitants i fomenta el consum de proximitat”.
Les inscripcions es poden fer a les oficines de Turisme d’Encamp i del Pas de la Casa fins a l’1 de desembre del 2025. Tots els participants rebran una corona decorativa amb el distintiu del concurs, que haurà d’estar exposada durant el període de participació, de l’1 de desembre al 6 de gener del 2026.
El jurat valorarà les decoracions del 5 al 9 de desembre, segons la creativitat, harmonia, sostenibilitat i ús de materials reciclats. Els premis oscil·len entre 150 i 450 euros, repartits en sis categories per vila.
Com a novetat, un dels establiments podrà ser proposat com a “Millor Aparador de Nadal” per optar al reconeixement de la Cambra de Comerç dins la Festa del Comerç d’Andorra 2025.