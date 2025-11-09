Cultura
El Trio Baboons omple de swing l’església parroquial d’Ordino
El grup ha ofert un concert impulsat pel comú i Creand Fundació
L’església parroquial d’Ordino s’ha omplert avui amb el ritme del grup musical Trio Baboons, que ha ofert un concert dins el marc de l’Associació Festivals d’Ordino, impulsada pel comú i Creand Fundació.
La formació, integrada per Anna Garcia Alba, Antonio d’Antoni i Ramon Elias Gabernet, ha ofert al públic el seu espectacle 'Swing d’Europa i de més enllà', una proposta musical que ha combinat el gènere musical del jazz i del swing amb sons de guitarra, violí, contrabaix i veu per reviure l’essència del swing europeu amb un toc personal i ple de complicitat.
Durant l’actuació, el trio ha interpretat temes de Carosone, Buscaglione, Brassens, Gainsbourg, Josep Guardiola Díaz, Katia Morlans o Xavier Cugat, entre d’altres, sense oblidar els homenatges als grans clàssics nord-americans del gènere.