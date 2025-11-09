Sensibilització
La psicòloga Patricia Ros destaca el temps en família per prevenir l’alcoholisme en menors
L'experta oferirà una xerrada sobre addiccions demà a les 19 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella
Passar temps de qualitat amb els adolescents, conèixer els amics del teu fill, establir límits i la col·laboració entre famílies i escoles. Aquestes són les quatre claus que dona la psicòloga clínica i ponent del 4t Cicle de sensibilització i reducció de riscos, Patricia Ros, perquè les famílies puguin prevenir l’alcoholisme i addiccions entre els adolescents. Segons Ros, “les drogues no arrelen a adolescents que estan contents i que tenen un bon entorn social” sinó que ho fan “en persones que tenen un malestar familiar o que pateixen bullying”.
Per a Ros és molt important “passar temps de qualitat amb el teu fill o filla”. “Els pares em diran que estan molt ocupats, que treballen molt... Però a l'hora de sopar no estem tots a casa? No podríem deixar els mòbils a un calaix, apagar la tele, deixar els iPads i estar aquella horeta de sopar tots junts interessant-nos pels nostres fills i filles?”, explica en declaracions a ANA. Una altra recomanació que fa la psicòloga és conèixer amb qui es mou l’adolescent. Això es pot fer, segons proposa, convidant els amics del fill a casa, parlant amb altres pares i posant en comú normes i límits “en funció de l'edat i l'hora de sortir de casa durant la setmana”. D’igual manera, Ros també assenyala que l’escola i els pares tenen el mateix objectiu, que és “que aquest nen o aquesta nena creixi feliç i es desenvolupi totalment”, per tant, “hem de fer una pinya, hem de col·laborar amb els mestres”.
Augment del consum d’alcohol en les dones
El passat mes de setembre, la ministra de Salut, Helena Mas, va presentar l’Enquesta Nacional de Salut de 2024 on es detallava que un dels grups poblacionals que més han augmentat el seu consum d’alcohol són les dones de 15 a 25 anys, passant del 10,2% al 18,2%. Preguntada per aquesta qüestió, Ros atribueix aquest fet a dos factors principalment. Per una banda, al fet que “les dones estan sortint d'aquest perfil de més prudència que tenien abans, assimilant les conductes, en aquest cas, dolentes del sexe masculí” i, per altra, “el que s'està veient és que el malestar emocional és més gran a les dones que als homes”. “Llavors, moltes vegades, aquestes ingestes d'alcohol o d'altres drogues tenen a veure amb poder pal·liar aquest malestar emocional”, assenyala. Ros destaca que són factors que s’han de tindre en compte a l’hora de “fer mesures de prevenció”, ja que “els nois i les noies consumeixen per diferents motius”.
El mètode islandès
Patricia Ros forma part de Planet Youth, una entitat que treballa per a la reducció del consum de substàncies, entre elles l’alcohol, que es basa en el model de prevenció d’Islàndia. Aquest consta de diferents fases. La primera és “fer un diagnòstic a nivell local” per a després establir “unes accions” que es duguin a terme no “només des d'un departament, sinó des de tots els departaments implicats a la comunitat, com podrien ser Salut, Esports, Cultura, Urbanisme, pediatres, monitors d'esport, ONGs o associacions veïnals que treballen amb joves”. “A aquest model la comunitat sap el que li passa amb el diagnòstic i en funció del diagnòstic la comunitat decideix quines serien les accions més efectives”, explica. D’igual manera, Ros destaca que també “els polítics han de crear normatives, lleis i polítiques públiques que garanteixin que aquestes accions es mantinguin al llarg del temps”.
Consciència social
Ros té clar que perquè aquest sistema tingui èxit, s’ha de donar una consciència “real” per part de la societat. Això passa per “no vendre alcohol als menors d’edat a les botigues”, per “evitar que els entrenadors de futbol, que haurien de ser models per als menors, celebrin les victòries convidant a canyes o cerveses” o per recordar “els policies que s’ha de fer complir les lleis”.
“Una vegada un adolescent em va dir que és molt més barat comprar una ampolla d’alcohol per a compartir, que no pas anar al cinema. I és veritat. Llavors, aquí hi ha una responsabilitat de les autoritats i de la societat civil de dir: posem-li fàcil als adolescents que prenguin decisions més saludables”, relata. “Som un país molt tolerant amb què els menors beguin i, potser, no som conscients que el seu cervell s'està desenvolupant fins als 20 o 25 anys. Està demostrat que beure de manera abusiva durant molt de temps, en aquest període, deteriora les seves neurones”, conclou.
La xerrada de Patricia Ros, que tindrà lloc demà a les 19 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella té com a nom ‘En les addiccions, prevenir no és prohibir: eines per a famílies’. “La prohibició serveix als adolescents perquè facin el contrari del que els dius, per tant, això ja no funciona. Es tracta de generar contextos que els convidin a fer activitats saludables i a tenir decisions saludables. Poso un exemple: de què serveix que diguis a les persones que agafin la bicicleta, si no hi ha cap carril bici per a circular de manera segura? Això és el mateix. El mètode islandès no va de prohibir, com de posar a l'abast dels adolescents els mitjans perquè gaudeixin fent aquestes accions”, finalitza.
La conferència està emmarcada dins de la 4a edició del Cicle de Prevenció de les Addiccions organitzat per Projecte vida en col·laboració del comú d’Andorra la Vella. A més de la visita de Patricia Ros, el 20 de novembre a les 19 hores hi haurà una altra conferència a càrrec de Juan Francisco Navas sobre les conductes addictives vinculades al joc i una taula rodona oberta al públic anomenada 'Com prevenir les addiccions des de l'àmbit comunitari?' que tindrà lloc l'11 de novembre a les 19 hores.