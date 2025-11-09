Ordino
L'Hostal Palanques i la Fonda Xesc guanyen la 33a edició de la Mostra Gastronòmica
La consol major, Maria del Mar Coma, ha remarcat que l'esdeveniment ha tingut "una bona acollida"
L'Hostal Palanques, de la Massana, i la Fonda Xesc, de Gombrèn (Ripollès), han estat els restauradors premiats de la 33a edició la Mostra Gastronòmica d’Andorra i Pirineus, que s'ha celebrat a Ordino aquest cap de setmana. L'Hostal Palanques ha estat l'establiment més ben valorat per part dels comensals, mentre que la Fonda Xesc ha estat el millor espai gastronòmic escollit per un jurat especialitzat. Una vintena de restauradors han participat en la mostra gastronòmica i han presentat els seus plats a uns 450 comensals que no s'han volgut perdre els sabors de cada xef.
"Un altre any, un èxit més", ha valorat la cònsol d'Ordino, Maria del Mar Coma. "Hi ha molt bon ambient, és veritat que hem obert cuiners de fora del que és el Principat i ha tingut una bona acollida perquè realment aquest any són set restauradors de fora, per tant, molt contents que vinguin també tota aquesta restauració, que no deixa de tenir producte del Pirineu", ha destacat Coma. Els establiments han ofert productes de molta qualitat. De fet, algunes de les cuines poden presumir de tenir estrelles Michelin, com eren el cas de la Fonda Xesc i el Restaurant Ibaya, de Soldeu.
Enguany la mostra ha optat per buscar un format diferent. A tall d'exemple, han canviat els premis respecte passades edicions i el saló gurmet s'ha optat per ubicar-lo a l'aire lliure. "És un producte que encara no ha arribat al seu punt final, al contrari, estem aquí innovant, estem intentant innovar, estem intentant donar coses noves, com per exemple el Saló Gurmet. Aquest any és veritat que l'hem fet al carrer, contràriament als altres anys que havia estat sota cobert", ha esmentat la cònsol. Tot i que el dissabte va haver-hi menys moviment de compradors a causa de la pluja que va caure, sembla que els paradistes van poder vendre els seus aliments. "Després de parlar amb els diferents estants, ens han dit que la gent que venia realment venia a comprar, és a dir que venien pel producte de proximitat", ha assegurat Coma.