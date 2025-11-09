Cultura
L’èxit del 23è Festival de Titelles anima a ampliar l'edició del 2026
Les obres han superat les xifres d’assistència de l’any anterior
La Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp va acollir ahir a la tarda l’última representació del 23è Festival de Titelles d’Andorra, Ànima, posant punt final a una setmana d’activitats que ha superat les xifres d’assistència de l’any anterior. L’obra de cloenda ha estat La gata que volia canviar la història, de la companyia Thomas Noone Dance. L’obra transmet un missatge sobre confiança, lleialtat i col·laboració.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha valorat molt positivament el desenvolupament del festival, destacant “la bona afluència de públic i les excel·lents valoracions dels espectadors, que han posat de manifest la qualitat de les propostes presentades”. Sans ha avançat que, de cara al 2026, “es preveu ampliar el festival i incorporar novetats, com una exposició dedicada al món dels titelles, per continuar enriquint aquesta proposta cultural i apropar-la encara més al públic”.
El conseller també ha subratllat que el festival ha contribuït a trencar la idea que els titelles són només per a infants i ha agraït la col·laboració d’Andorra Turisme i de les ambaixades d’Espanya i França, considerant-la clau per consolidar l’èxit d’aquesta edició. El festival va arrencar l’1 de novembre amb Tumulte, de Blick Théâtre, una obra que va emocionar prop de 200 espectadors amb la seva poètica reflexió sobre el dol i la reconciliació familiar. Les sessions escolars han aplegat més de 600 infants amb La Tormenta, de Zero en Conducta, i Jo, Tarzan, de Festuc Teatre, espectacles que han combinat humor, tendresa i valors.
Durant la setmana, La (petita) Moby Dick, de la companyia Eudald Ferré, va oferir cinc sessions i va exhaurir totes les entrades. Paral·lelament, la biblioteca comunal d’Encamp va organitzar el taller gratuït “Connectat amb Moby Dick”, que va permetre als infants explorar el món marítim de les balenes a través de creacions artístiques de dibuix i color, ampliant així l’experiència del festival.