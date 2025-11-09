Canillo
El comú modifica el Pla d’Ordenació i Urbanisme per reduir la densitat constructiva
El text es preveu que pugui ser aprovat definitivament al començament de l'any que ve
El consell de comú de Canillo ha aprovat provisionalment avui a la tarda la quarta modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP). El text, presentat a l'auditori del Palau de Gel en reunió de poble, introdueix ajustos en les claus urbanístiques per reduir la densitat constructiva, millorar la integració paisatgística dels nous edificis i, en definitiva, limitar el creixement de la població de la parròquia. Aquesta darrera modificació del POUP es publicarà demà a les vuit del matí al BOPA i es preveu que pugui aprovar-se definitivament al començament de l'any vinent. Els propietaris que vulguin impugnar-la hauran de presentar recurs a la comissió tècnica d'urbanisme. A partir de demà i fins l'entrada en vigor del document no podran entrar nous projectes de construcció al comú