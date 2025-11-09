ANDORRA LA VELLA
El comú ‘jubila’ un ascensor de casa comuna després de 45 anys de servei
El comú ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres de substitució d’un ascensor de casa comuna amb l’objectiu d’actualitzar les instal·lacions. Tal com recorda la corporació, els actuals ascensors, instal·lats l’any 1980, tenen 45 anys de servei i presenten mancances tècniques, especialment pel que fa a la sala de màquines. A més, el manteniment i la reparació de les cabines s’han tornat cada cop més difícils. Per això, pren especial importància el fet que els nous models d’ascensor no requereixen sala de màquines, fet que permetrà resoldre aquestes deficiències i millorar la seguretat i l’accessibilitat de l’edifici. A més, el projecte també s’emmarca dins les previsions de reforma del vestíbul de Casa Comuna, on quedarà operatiu un únic ascensor nou i adaptat. La intervenció preveu una despesa estimada de 70.000 euros.