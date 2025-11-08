Obres
Substitució d'un ascensor del comú d'Andorra la Vella després de 45 anys de servei
La intervenció preveu una despesa estimada de 70.000 euros
El comú d'Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres de substitució d'un ascensor de Casa Comuna amb l'objectiu d'actualitzar les instal·lacions. Tal com es recorda des de la corporació, els actuals ascensors, instal·lats l’any 1980, tenen 45 anys de servei i presenten mancances tècniques, especialment pel que fa a la sala de màquines. A més, el manteniment i la reparació de les cabines s’han tornat cada cop més difícils.
Per això, pren especial importància el fet que els nous models d’ascensor no requereixen sala de màquines, fet que permetrà resoldre aquestes deficiències i millorar la seguretat i l’accessibilitat de l’edifici. A més, el projecte també s’emmarca dins les previsions de reforma del vestíbul de Casa Comuna, on quedarà operatiu un únic ascensor nou i adaptat. La intervenció preveu una despesa estimada de 70.000 euros, amb càrrec al pressupost comunal del 2025.
Les persones interessades a participar en el concurs poden descarregar gratuïtament les bases del concurs a la web de la plataforma de contractació del sector públic des d'aquesta mateixa setmana. Les propostes hauran de ser presentades abans de les 15 hores del 9 de desembre mitjançant la mateixa plataforma.