Reformes
Ordino rehabilitarà la plaça situada sobre la Sala de la Bassa
Les obres tindran un cost de 112.602,41 euros i preveuen posar fi a les filtracions d’aigua
Ordino rehabilitarà la plaça situada sobre la Sala de la Bassa, segons ha fet públic aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). El concurs nacional per al projecte ha estat adjudicat a l’empresa Construccions Purroy per un import de 112.602,41 euros i amb un termini d’execució previst de tres mesos.
La corporació explica que la plaça presenta deficiències d’impermeabilització que provoquen filtracions d’aigua cap al local situat a la part inferior, propietat del Quart d’Ordino. El projecte preveu una rehabilitació integral de l’espai amb l’objectiu de garantir-ne la correcta impermeabilització i adaptar-ne els materials a criteris més actuals.
Els treballs inclouran l’enderroc, desmuntatge i retirada dels elements afectats per les obres, així com el repicat i desmunt de tots els acabats superficials exteriors existents. També s’hi preveu el desmuntatge dels elements vegetals i del mobiliari urbà que la direcció facultativa consideri oportuns, la retirada del paviment flotant i dels elements deteriorats, la reparació de les filtracions mitjançant l’aplicació d’una nova capa d’impermeabilització, la col·locació d’un nou paviment flotant que garanteixi un drenatge adequat de l’aigua i, finalment, la instal·lació dels nous elements i mobiliari urbà.