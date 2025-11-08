Música
Jordi Claret clou el cicle de tardor de Creand Fundació amb un concert de violoncel
El violoncel·lista de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) ha ofert un concert a l’església de Sant Climent de Pal
El violoncel·lista de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), Jordi Claret, ha posat punt final al cicle de tardor de Creand Fundació amb un concert variat de l'època romàntica a l’església de Sant Climent de Pal. A través del seu violoncel, el músic ha presentat diverses obres de grans artistes d'aquest corrent musical.
Amb el programa titulat 'Nostàlgia i misteri', Claret ha ofert un viatge sonor interpretant grans obres per a violoncel de Gaspar Cassadó i Camille Saint-Saëns, combinades amb peces més breus de Jules Massenet i Zoltán Kodály. "La peça de Zoltán Kodály és una peça que és molt misteriosa, comença amb una energia brutal, però de seguida se'n va a un costat fosc, el segon moviment també comença molt lent i suau, inclús amb algun caire una mica flamenc i més emotiu, però a mi el que m'evocava aquestes peces era molt de misteri", ha argumentat Claret sobre per què el concert l'ha batejat com 'Nostàlgia i misteri'. "La peça de Cassadó, sobretot és molta de nostàlgia, perquè no deixa de ser un caràcter espanyol, però amb un caràcter de fantasia, una nostàlgia dels temps d'abans", ha afegit el músic.
L'artista també ha elogiat l'espai on s'ha celebrat l'actuació, ja que considera que acústicament els recintes eclesiàstics són ideals per fer-hi concerts. "És una meravella i per tocar amb un instrument sol jo crec que és de les millors acústiques que un es pot trobar, les esglésies sembla que estiguessin fetes per això", ha valorat Claret, que ha agregat: "La veritat és que molts arquitectes actuals a l'hora de fer escenaris pel món de la música o de la cultura s'haurien de fixar més en aquest tipus d'acústica, ajuda molt a l'intèrpret".
El cicle ha gaudit de quatre actuacions musicals de cambra repartides en diferents esglésies romàniques del país. Enguany l'esdeveniment ha estat dissenyat sota la influència del moviment romàntic com a exaltació de l’edat mitjana. 'Ecos del romànic', nom del cicle de tardor, tenia per objectiu fer dialogar la música amb el mateix patrimoni, proposant un viatge sonor a través de la memòria, la natura i la bellesa interior dels espais.