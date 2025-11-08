Esdeveniments
Entrades exhaurides per a la Mostra Gastronòmica del Saló Gurmet d'Ordino
L'edició d'enguany comptarà amb 450 comensals i 20 restauradors
La 33a Mostra Gastronòmica d'Andorra i Pirineus exhaureix entrades. Així ho ha anunciat la cònsol major de la parròquia, Maria del Mar Coma, en la inauguració del Saló Ordino Gourmet que té lloc durant aquest cap de setmana. Per tant, per aquesta edició, segons ha sostingut la cònsol, "hi haurà 450 comensals i 20 restauradors", sent set d'ells "veïns nostres del sud".
Coma ha destacat que "cada any intentem que hi hagi alguna novetat per introduir, alguna cosa que aporti més, però de moment el format és el que hauria d'estar". Entre les novetats d'enguany, es troba l'elecció del vi com a producte protagonista. En aquesta línia, algunes de les activitats organitzades són degustacions de plats cuinats amb aquest producte o la presència de viticultors que exposaran i presentaran els seus vins al públic. Una altra de les novetats serà una col·laboració amb l’INCAVI (l’Institut Català de la Vinya i el Vi), on l'entitat catalana proporcionarà tots els vins —tots de la DO Catalunya— que els comensals podran degustar durant el dinar i la mostra.
D'igual manera, la cònsol ha destacat que "aquest any hem canviat la ubicació", ja que "d'altres havíem estat coberts", però que des del comú "hem volgut fer-ho obert al poble". Coma també ha deixat la porta oberta a un futur canvi d'ubicació degut al fet que "es fa al mes de novembre" i "potser no és la ubicació idònia". Així tot, Coma ha desitjat, que "aquests quinze establiments que tenim aquí tinguin un bon cap de setmana".
Cèlia és productora de vins ecològics i ve des de Tarragona. Segons ella, la Mostra "és una miqueta d'aparador per poder donar a conèixer els teus productes". "Jo ja treballo amb molts restaurants i hotels d'aquí a Andorra", i "d'alguna manera és com fer una miqueta d'honor a ells també, sent present aquí, a Ordino", ha detallat. Entre els seus productes porta vins de Figuerola del Camp, Lleida, Priorat o Penedès.