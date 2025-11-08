ANDORRA LA VELLA

El comú renovarà els fanals del passeig amb llums led

El passeig del riu.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El comú ha convocat una subhasta per adjudicar el subministrament de nous fanals per al tram del passeig del riu comprès entre el carrer Prat de la Creu i la rotonda de Prada Casadet. Aquesta renovació s’impulsa abans de la reforma del paviment del passeig, prevista per a la primavera del 2026, per evitar haver d’intervenir sobre un paviment acabat en cas de futures reparacions i assegurar-ne la coherència estètica i funcional.

L’actuació té com a objectiu renovar l’enllumenat públic existent, ja que els fanals actuals presenten oxidació, pèrdua de secció a la base i una reducció notable de l’eficiència de les lluminàries led, instal·lades fa més de deu anys. Per a aquest projecte, es preveu una despesa estimada de 40.000 euros, que serà a càrrec del pressupost del 2025.

