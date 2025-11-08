ANDORRA LA VELLA
El comú renovarà els fanals del passeig amb llums led
El comú ha convocat una subhasta per adjudicar el subministrament de nous fanals per al tram del passeig del riu comprès entre el carrer Prat de la Creu i la rotonda de Prada Casadet. Aquesta renovació s’impulsa abans de la reforma del paviment del passeig, prevista per a la primavera del 2026, per evitar haver d’intervenir sobre un paviment acabat en cas de futures reparacions i assegurar-ne la coherència estètica i funcional.
L’actuació té com a objectiu renovar l’enllumenat públic existent, ja que els fanals actuals presenten oxidació, pèrdua de secció a la base i una reducció notable de l’eficiència de les lluminàries led, instal·lades fa més de deu anys. Per a aquest projecte, es preveu una despesa estimada de 40.000 euros, que serà a càrrec del pressupost del 2025.