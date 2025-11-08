INTERPARROQUIAL
Avís groc per acumulació de neu i fort vent avui
El servei Meteorològic d’Andorra ha activat l’avís groc per acumulació de neu i fort vent avui. L’alerta per vent estarà vigent entre les sis del matí i les nou de la nit al conjunt del Principat, amb ratxes de fins a 70 quilòmetres per hora en altitud. L’avís per neu només estarà actiu a la zona nord entre les tres de la matinada i les dotze de la nit. El tàlveg pot deixar gruixos de fins a 25 centímetres de neu nova a 2.500 metres i 10 centímetres a 2.000 metres. Les temperatures mínimes es mantindran respecte a les d’ahir, amb valors de 5 graus a Andorra la Vella.