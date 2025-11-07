INTERPARROQUIAL
Els estudis de càrrega es validaran 3 anys després que s’encarreguessin
El Govern i els comuns acorden validar els informes abans del febrer de l’any vinent
El Govern i els comuns van acordar ahir validar de manera definitiva els estudis de capacitat de càrrega màxima parroquials abans del febrer. El cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, i el ministre de Medi ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, van reunir-se al matí amb els cònsols dels set comuns per consensuar els pròxims passos en el procés d’elaboració i aprovació dels informes. En la roda de premsa posterior a la darrera reunió de cònsols, celebrada dimarts al matí, la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, va alertar de la “indeterminació” provocada pel retard de l’executiu en la validació dels estudis de càrrega.
Les parts també van pactar que a final de novembre els comuns hauran de lliurar al Govern diversos dossiers d’informació addicional necessària per completar els estudis de càrrega. Segons va poder saber el Diari, els comuns, amb l’excepció de Canillo, no han fet els deures de demografia. Encara no han entregat a l’executiu les dades de població. Un cop l’executiu disposi de tota aquesta informació, la incorporarà als estudis de càrrega i, si s’escau, hi donarà el vistiplau definitiu.
La trobada d’ahir al matí entre el Govern i els comuns ha permès, per tant, aclarir el calendari. “Això permetrà que parròquies com Sant Julià o la resta de parròquies que es trobin en revisió del POUP puguin, si s’escau, incloure les modificacions pertinents als seus plans d’ordenament urbanístic”, va assenyalar el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, en declaracions als mitjans. Espot, per la seva part, va puntualitzar que les corporacions que ja han enllestit la revisió del POUP, com Canillo i Ordino, no hauran de fer-hi modificacions importants, atès que ja van introduir-hi les conclusions dels estudis de càrrega. “En canvi, hi ha altres comuns que actualment estan immersos en un procés de revisió global dels seus plans d’urbanisme. Per tant, si som capaços de finalitzar aquesta aprovació abans de final de gener, això els permetrà revisar els seus plans a la llum d’aquests resultats”, va afegir Espot.
Els estudis de capacitat de càrrega són una comanda de la Llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, aprovada el 14 de setembre del 2022.