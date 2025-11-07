Itinerari comunal
Els alumnes de l'escola francesa de la Massana visiten el comú per conèixer la feina dels polítics
Els infants han pogut adreçar preguntes al cònsul, que hi ha estat present, i han visitat la resta d'instal·lacions de l'edifici.
Més d'una desena d'alumnes de CM2 de l'escola francesa de la Massana han visitat aquest matí el comú de la parròquia per conèixer com funcionen les institucions comunals. Durant la visita han estat acompanyats pel cònsul menor de la Massana, el Roger Fité i i per la consellera d'Edudació, Juventut i Esports, Bet Rosell, a qui els alumnes han pogut adreçar unes preguntes sobre la feina dels polítics i l'organització del comú. També els han preguntat per temes mediambientals i esdeveniments, sobre els quals els menors tenien força coneixement.
A més de la trobada amb els dos responsables polítics, els infants també han pogut fer un recorregut per les diferents dependències de l'edifici, finalitzant el recorregut visitant el despatx dels cònsols de la parròquia.