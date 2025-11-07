ANDORRA LA VELLA
El comú crea un canal per denunciar casos d’assetjament sexual o laboral
L’eina digital estarà disponible per a la plantilla de la corporació el 17 de novembre
Els treballadors del comú d’Andorra la Vella podran alertar de casos d’assetjament sexual o laboral a través d’un canal segur i confidencial. Dilluns 17 de novembre la corporació posarà en marxa Co-Resol, una eina amb la qual, mitjançant un enllaç via codi QR, el personal de la institució podrà fer una comunicació anònima i una gestió professional d’aquests casos.
El comú ha aprovat recentment dos protocols clau per garantir un entorn laboral segur, respectuós i igualitari. Es tracta del protocol de mesures preventives i d’abordatge de conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries, i del protocol d’assetjament laboral, que s’han presentat aquesta setmana a tota la plantilla comunal.
El comú identitica possibles casos d'assetjament laboral
Aquestes noves eines formen part del pla d’igualtat d’oportunitats 2023-2027, un document que estableix les línies d’actuació per fomentar la igualtat real entre dones i homes dins la corporació. Totes les empreses i institucions estan obligats per la Llei d’igualtat a redactar i aplicar aquest document.
Es vol consolidar una cultura organitzativa respectuosa
El protocol d’assetjament laboral, però, no forma part d’aquest compromís i ha estat elaborat motu proprio per la corporació. “Vam identificar diversos possibles casos d’assetjament dins del comú i vam creure convenient donar-hi una resposta més efectiva”, explica la consellera de Gestió de Talent i de Persones, Eva Tadeo, en declaracions al Diari. Els protocols, afegeix la cònsol menor, Olalla Losada, no responen “només a una obligació legal, sinó a un compromís ètic i humà del comú amb totes les persones que hi treballen”.
Prevenció
Losada, a més, destaca que l’objectiu principal és garantir que totes les persones del comú se sentin segures, respectades i escoltades, tot incidint en la prevenció i la sensibilització. Per la seva banda, Tadeo subratlla que els nous mecanismes “van més enllà del que exigeix la llei”, tot assenyalant que Co-Resol garanteix la confidencialitat, la imparcialitat i la protecció per a totes les parts.
Segons Tadeo, al cap i a la fi aquesta iniciativa vol consolidar una cultura organitzativa basada en el respecte, la dignitat i la confiança mútua, mentre que Losada conclou que “només amb transparència i compromís compartit podem construir una organització exemplar i igualitària”.