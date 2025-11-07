ANDORRA LA VELLA

El comú crea un canal per denunciar casos d'assetjament sexual o laboral

L'eina digital estarà disponible per a la plantilla de la corporació el 17 de novembre

Formació per als treballadors en el protocol d'assetjament laboral.

Formació per als treballadors en el protocol d'assetjament laboral.

Els treballadors del comú d’Andorra la Vella podran alertar de casos d’assetjament sexual o laboral a través d’un canal segur i confidencial. Dilluns 17 de novembre la corporació posarà en marxa Co-Resol, una eina amb la qual, mitjançant un enllaç via codi QR, el personal de la institució podrà fer una comunicació anònima i una gestió professional d’aquests casos.

El comú ha aprovat recentment dos protocols clau per garantir un entorn laboral segur, respectuós i igualitari. Es tracta del protocol de mesures preventives i d’abordatge de conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries, i del protocol d’assetjament laboral, que s’han presentat aquesta setmana a tota la plantilla comunal.

El comú identitica possibles casos d'assetjament laboral

Aquestes noves eines formen part del pla d’igualtat d’oportunitats 2023-2027, un document que estableix les línies d’actuació per fomentar la igualtat real entre dones i homes dins la corporació. Totes les empreses i institucions estan obligats per la Llei d’igualtat a redactar i aplicar aquest document.

Es vol consolidar una cultura organitzativa respectuosa

El protocol d’assetjament laboral, però, no forma part d’aquest compromís i ha estat elaborat motu proprio per la corporació. “Vam identificar diversos possibles casos d’assetjament dins del comú i vam creure convenient donar-hi una resposta més efectiva”, explica la consellera de Gestió de Talent i de Persones, Eva Tadeo, en declaracions al Diari. Els protocols, afegeix la cònsol menor, Olalla Losada, no responen “només a una obligació legal, sinó a un compromís ètic i humà del comú amb totes les persones que hi treballen”.

Prevenció

Losada, a més, destaca que l’objectiu principal és garantir que totes les persones del comú se sentin segures, respectades i escoltades, tot incidint en la prevenció i la sensibilització. Per la seva banda, Tadeo subratlla que els nous mecanismes “van més enllà del que exigeix la llei”, tot assenyalant que Co-Resol garanteix la confidencialitat, la imparcialitat i la protecció per a totes les parts.

Segons Tadeo, al cap i a la fi aquesta iniciativa vol consolidar una cultura organitzativa basada en el respecte, la dignitat i la confiança mútua, mentre que Losada conclou que “només amb transparència i compromís compartit podem construir una organització exemplar i igualitària”.

