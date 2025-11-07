Capital de país
Andorra la Vella renovarà els fanals del passeig del riu com a pas previ a la reforma del paviment
Pel projecte es preveu una despesa estimada d'uns 40.000 euros
El comú d'Andorra la Vella ha convocat una subhasta per adjudicar el subministrament de nous fanals pel tram del passeig del riu comprès entre el carrer Prat de la Creu i la rotonda de Prada Casadet. Segons s'apunta des de la corporació, aquesta renovació s'impulsa abans de la reforma del paviment del passeig, prevista per a la primavera del 2026, per evitar haver d'intervenir sobre un paviment acabat en cas de futures reparacions i assegurar-ne la coherència estètica i funcional.
L'actuació té com a objectiu renovar l'enllumenat públic existent, ja que els fanals actuals presenten oxidació, pèrdua de secció a la base i una reducció notable de l'eficiència de les lluminàries LED, instal·lades fa més de deu anys. Per a aquest projecte, es preveu una despesa estimada de 40.000 euros, que anirà a càrrec del pressupost comunal del 2025.
Les persones interessades a participar en la subhasta ja es poden descarregar gratuïtament les bases a la web de la plataforma de contractació del sector públic des d'aquesta setmana. Les propostes hauran de ser presentades abans de les 15 hores del proper 9 de desembre mitjançant aquesta mateixa plataforma, i l'obertura de pliques serà en format telemàtic.
Segons detalla l'edicte del BOPA, les empreses licitadores, amb les propostes de les pliques A i B admeses per a la licitació, rebran una convocatòria on s'especificarà el dia i hora de l'obertura pública de la plica C.