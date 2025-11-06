LA MASSANA
El comú recupera antigues pastures ramaderes i redueix el risc d’incendi
El comú de la Massana ha iniciat una campanya de gestió forestal intensificada amb l’objectiu de recuperar antigues pastures ramaderes comunals i reduir el risc d’incendis. Els treballs, que es duen a terme durant la tardor per evitar l’època de nidificació, tenen un pressupost de 25.000 euros i continuaran al llarg del 2026. Segons va explicat el cònsol menor, Roger Fité, aquesta actuació “transformarà el paisatge i reforçarà l’equilibri ecològic de la Massana”, ja que en les darreres dècades els boscos “s’han expandit de forma desmesurada per falta d’intervenció”. Els treballs silvícoles s’han començat a Hortons dels Cortals d’Anyós i s’estendran pròximament a Hortons dels Cortals de Sispony. Aquesta actuació, pionera al país, implica l’obertura de prats de dall que serviran com a espai de pastura i tallafocs natural. La zona d’intervenció actual és d’unes 7,5 hectàrees i està situada a Beixalís.