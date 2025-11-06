DENÚNCIA DELS CÒNSOLS
Casal diu que el problema dels matrimonis “ja està resolt”
Una reforma legislativa posarà fi a les unions per conveniència
El ministre portaveu, Guillem Casal, va afirmar que el problema que van denunciar els comuns en relació amb els matrimonis de conveniència “ja estava resolt” abans que s’exposés públicament dimarts passat després de la reunió de cònsols.
Segons va explicar Casal, els comuns ja havien traslladat aquesta preocupació als grups parlamentaris, i la majoria ja hi estava treballant amb antelació. En aquest sentit, va detallar que s’ha proposat modificar l’article 142 de la Llei qualificada d’immigració per incloure aquesta pràctica com a infracció molt greu, amb l’objectiu de dotar el marc legal de més eines per fer front a possibles casos d’aquesta naturalesa.
La policia no ha detectat un aumgnet d'aquests casos
El ministre va explicar que, tot i les preocupacions dels comuns, i segons les dades de què disposa el Govern, no es té coneixement d’un increment de casaments de conveniència al país, ja que “la policia no té constància d’un augment de matrimonis de conveniència”, va precisar Casal.
A més, va insistir que “la preocupació ja està resolta, entesa i compromesa per part de la majoria”, tot subratllant que el Govern i els grups parlamentaris continuaran treballant en aquesta qüestió. En aquest sentit, va avançar que s’analitzaran altres possibles modificacions legislatives per determinar si cal introduir ajustos addicionals en la normativa vigent.