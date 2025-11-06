Mesures de protecció
Andorra la Vella reforça la prevenció de l’assetjament amb dos nous protocols laborals
Formen part del Pla d'igualtat d'oportunitats 2023-2027 impulsat pel comú
El comú d’Andorra la Vella ha aprovat recentment dos protocols clau per garantir un entorn laboral segur, respectuós i igualitari. Es tracta del Protocol de mesures preventives i d’abordatge de conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries, i del Protocol d’assetjament laboral, que s’han presentat aquesta setmana a tota la plantilla comunal.
Aquests instruments formen part del Pla d’igualtat d’oportunitats 2023-2027, que defineix les línies d’actuació per fomentar la igualtat real entre dones i homes dins la corporació. La cònsol menor, Olalla Losada, ha remarcat que l’aplicació d’aquests protocols “no respon només a una obligació legal, sinó a un compromís ètic i humà del comú amb totes les persones que hi treballen”.
Losada ha destacat que l’objectiu principal és garantir que totes les persones del comú se sentin segures, respectades i escoltades, tot incidint en la prevenció i la sensibilització. Per la seva banda, la consellera Eva Tadeo ha subratllat que els nous mecanismes “van més enllà del que exigeix la llei”, incorporant un canal específic i segur per comunicar possibles casos d’assetjament, amb garanties de confidencialitat, imparcialitat i protecció per a totes les parts.
Els protocols inclouen també suport extern especialitzat a través del canal ètic Co-Resol, que permet fer comunicacions anònimes i assegura una gestió professional dels casos. El procés contempla des de la detecció fins al seguiment i pot derivar en mesures disciplinàries si s’escau.
Segons Tadeo, aquesta iniciativa vol consolidar una cultura organitzativa basada en el respecte, la dignitat i la confiança mútua, mentre que Losada ha conclòs que “només amb transparència i compromís compartit podem construir una organització exemplar i igualitària”.