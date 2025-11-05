ANDORRA LA VELLA / ESCALDES-ENGORDANY
Obren les inscripcions per participar en la cavalcada de Reis
Els infants majors de sis anys poden fer arribar la candidatura fins al 21 de novembre
L’àrea de Cultura del comú d’Andorra la Vella i la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany informen que avui s’obrirà oficialment el període d’inscripcions per poder participar en la cavalcada de Reis del 2026, un dels actes més emblemàtics i esperats del Nadal al Principat. La desfilada, que omple els carrers de màgia, música i il·lusió, és un dels moments més especials per als infants i les famílies de les dues parròquies.
Podran inscriure-s’hi tots els nens i nenes residents a Andorra la Vella i Escaldes que tinguin més de sis anys i que desitgin formar part activa de la comitiva reial. El termini per presentar les sol·licituds romandrà obert des d’avui fins divendres 21 de novembre, tots dos dies inclosos. Cal remarcar que aquestes dates són estrictes i no s’admetran inscripcions fora del període establert.
Les inscripcions es podran formalitzar presencialment en tres punts diferents, per tal de facilitar el procés a les famílies interessades. En primer lloc, a l’àrea de Cultura del comú d’Andorra la Vella, situada al centre cultural la Llacuna (telèfon 730 037). En segon lloc, a la seu de la Unió Pro-Turisme d’Escaldes (828 721). I, finalment, a l’oficina de Turisme de la plaça Santa Anna d’Escaldes (890 881).
En el moment de fer la inscripció, serà imprescindible lliurar el full corresponent degudament omplert i signat pels representants legals del menor. Aquest document inclou tant l’autorització de participació en l’activitat com la cessió de drets d’imatge, necessària per poder enregistrar i difondre la celebració a través dels diferents canals de comunicació.
Les persones seleccionades per participar en la cavalcada seran avisades personalment per via telefònica. Posteriorment, hauran de desplaçar-se fins a la seu social de la Unió Pro-Turisme, ubicada a l’avinguda de les Escoles, 26, 1r 3a, d’Escaldes, per recollir la seva disfressa. Per obtenir el vestuari, caldrà efectuar un dipòsit de 30 euros, que serà íntegrament retornat en el moment en què es torni la disfressa en bon estat.
Pel que fa al procés de selecció dels candidats, es donarà prioritat als infants que no hagin pres part en edicions anteriors, que siguin residents d’Andorra la Vella o d’Escaldes i que s’ajustin, pel que fa a pes i talla, a les mides del vestuari disponible per a la desfilada.