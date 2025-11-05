La Massana
La campanya per recuperar els prats de pastura a la Massana costarà 25.000 euros
Els treballs silvícoles s’han començat a Hortons dels Cortals d’Anyós i s’estendran pròximament a Hortons dels Cortals de Sispony
El Comú de la Massana ha iniciat una campanya de gestió forestal intensificada amb l’objectiu de recuperar antigues pastures ramaderes comunals i reduir el risc d’incendis. s treballs, que es duen a terme durant la tardor per evitar l’època de nidificació, tenen un pressupost de 25.000 euros i continuaran al llarg del 2026. Segons ha explicat el cònsol menor Roger Fité, aquesta actuació "transformarà el paisatge i reforçarà l’equilibri ecològic de la Massana", ja que en les darreres dècades els boscos "s’han expandit de forma desmesurada per falta d’intervenció"
Segons ha explicat el cònsol menor, Roger Fité, en les darreres dècades els boscos "s’han expandit de forma desmesurada per falta d’intervenció", fet que ha provocat la pèrdua de camps i prats tradicionals.
Els treballs silvícoles s’han començat a Hortons dels Cortals d’Anyós i s’estendran pròximament a Hortons dels Cortals de Sispony. Aquesta actuació, pionera al país, implica l’obertura de prats de dall que serviran com a espai de pastura i tallafocs natural. La zona d’intervenció actual, d’unes 7,5 hectàrees a Beixalís, compta amb un panell informatiu que mostra l’evolució històrica del bosc i explica la importància d’aquests treballs.
El projecte pretén millorar la biodiversitat i recuperar espècies vegetals i animals pròpies dels prats, afavorint també la presència d’aus protegides com el xot o el duc. A més, les noves zones obertes facilitaran la tasca dels ramaders i ajudaran a preservar el paisatge tradicional de la parròquia.