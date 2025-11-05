La Massana
Guia crítica sobre el consum de la pornografia entre adolescents
L'ADJIRA, de la ma de la psicòloga Mònica Martínez, preten aportar una mirada reflexiva i educativa sobre aquesta pràctica, tan extesa entre els joves
L’Associació Jovent en Risc (ADJRA) i la psicòloga Mònica Martínez han presentat la guia “El porno: mites i realitats per a famílies i professionals” i una campanya digital complementària, amb el suport del Govern d’Andorra, per promoure una mirada crítica i educativa sobre la pornografia entre adolescents.
La guia ofereix eines pràctiques per a pares, mares i professionals per abordar el tema amb confiança, respecte i informació, i proposa recomanacions adaptades a cada etapa evolutiva. També inclou recursos per a educadors i sanitaris per facilitar la detecció i prevenció de l’exposició precoç a continguts pornogràfics.
Segons els estudis citats, l’edat mitjana d’accés al porno és d’uns 12 anys, fet que converteix aquesta realitat en un repte educatiu i de salut pública. L’objectiu del projecte és trencar el tabú i fomentar una educació sexoafectiva basada en el respecte, el consentiment i la igualtat.
La campanya digital inclou cinc vídeos breus per a Instagram, protagonitzats per Martínez, que aborden temes com les desigualtats de gènere, la diferència entre ficció i realitat i els valors per a unes relacions sanes.
Els continguts es difondran als perfils d’ADJRA i Mònica Martínez, amb enllaç per descarregar la guia completa, disponible en format digital als seus canals oficials.