Tecnologia
Els infants d'Andorra creen robots amb materials reciclats per la Setmana Europea
Es tracta de la tercera edició del concurs, que s'emmarca dins de la Setmana Europea del reciclatge, que se celebrarà del 22 al 30 de novembre a la capital
El comú d’Andorra la Vella se suma un any més a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que se celebrarà del 22 al 30 de novembre del 2025, amb la tercera edició del concurs “Fabrica un robot amb materials de reciclatge”. La iniciativa, coordinada pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat a través de l’Àrea de Gestió del Pla Nacional de Residus i Abocaments, compta amb la col·laboració de tots els comuns per fomentar hàbits responsables envers el medi ambient.
L’activitat s’adreça a infants d’entre 6 i 12 anys amb l’objectiu de promoure la creativitat i la conscienciació sobre la importància de reutilitzar materials i reduir els residus. Els participants hauran de construir un robot utilitzant exclusivament elements reciclats o de rebuig, com cartró, ampolles de plàstic, taps o llaunes.
Les inscripcions i el lliurament de les obres es podran fer fins al 30 de novembre de 2025 als punts habilitats pel comú. Les creacions s’exposaran públicament i les bases del concurs es poden consultar al web del comú o contactant amb l’àrea de Comunicació.
El certamen inclou premis en vals regal de 100, 200 i 300 euros, bescanviables al Centre Comercial Andorrà (CCA), que es lliuraran als tres millors robots escollits pel jurat. Els participants també hauran d’enviar una fotografia del seu robot, juntament amb el full d’inscripció i l’autorització parental, a l’adreça de correu del comú.