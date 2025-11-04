Tradicions

Obertes les inscripcions per participar en la Cavalcada de Reis d’Andorra la Vella i Escaldes

Els infants majors de 6 anys poden inscriure-s’hi fins al 21 de novembre

La Cavalcada de l'any passat de Ses Majestats els Reis d'Orient

La Cavalcada de l'any passat de Ses Majestats els Reis d'Orient

Redacció
Andorra la Vella

L’Àrea de Cultura del comú d’Andorra la Vella i la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany obriran demà el període d’inscripcions per participar en la Cavalcada de Reis 2026, una de les cites més emblemàtiques de les festes d’hivern. Els infants residents a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, de més de 6 anys, poden apuntar-s’hi fins al divendres 21 de novembre, ambdós dies inclosos, sense possibilitat de pròrroga.

Les inscripcions es poden formalitzar al Centre cultural La Llacuna, a la seu de la Unió Pro-Turisme o a l’Oficina de Turisme de la plaça Santa Anna. Cal presentar el full d’inscripció degudament emplenat i signat pels representants legals. El procés de selecció prioritzarà els infants que no hagin participat en edicions anteriors, que siguin residents de les parròquies organitzadores i que compleixin els requisits de pes i talla del vestuari. Els seleccionats seran avisats per telèfon i hauran d’abonar un dipòsit de 30 euros per recollir la disfressa, que es retornarà un cop es lliuri el vestuari. A més, també s’anima a joves majors d’edat, d’1,70 metres d’alçada aproximadament, a col·laborar com a voluntaris en tasques de suport a la cavalcada.

