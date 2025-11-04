Tradicions
Obertes les inscripcions per participar en la Cavalcada de Reis d’Andorra la Vella i Escaldes
Els infants majors de 6 anys poden inscriure-s’hi fins al 21 de novembre
L’Àrea de Cultura del comú d’Andorra la Vella i la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany obriran demà el període d’inscripcions per participar en la Cavalcada de Reis 2026, una de les cites més emblemàtiques de les festes d’hivern. Els infants residents a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, de més de 6 anys, poden apuntar-s’hi fins al divendres 21 de novembre, ambdós dies inclosos, sense possibilitat de pròrroga.
Les inscripcions es poden formalitzar al Centre cultural La Llacuna, a la seu de la Unió Pro-Turisme o a l’Oficina de Turisme de la plaça Santa Anna. Cal presentar el full d’inscripció degudament emplenat i signat pels representants legals. El procés de selecció prioritzarà els infants que no hagin participat en edicions anteriors, que siguin residents de les parròquies organitzadores i que compleixin els requisits de pes i talla del vestuari. Els seleccionats seran avisats per telèfon i hauran d’abonar un dipòsit de 30 euros per recollir la disfressa, que es retornarà un cop es lliuri el vestuari. A més, també s’anima a joves majors d’edat, d’1,70 metres d’alçada aproximadament, a col·laborar com a voluntaris en tasques de suport a la cavalcada.