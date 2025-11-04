Reunió de cònsols
Els comuns reforçaran els sistemes de videovigilància
Les corporacions han constatat un repunt de les conductes incíviques
Els comuns d'Andorra s'han compromès a invertir conjuntament dos milions d'euros l'any vinent en seguretat. Les corporacions destinaran aquests diners a millorar els sistemes de videovigilància amb l'objectiu de prevenir l'incivisme i identificar possibles infractors. Els cònsols han pres aquesta decisió després de constatar un repunt en les conductes incíviques.