Reunió de cònsols

Els comuns reforçaran els sistemes de videovigilància

Les corporacions han constatat un repunt de les conductes incíviques 

Uns sistemes de videovigilància.

Uns sistemes de videovigilància.Arxiu

Víctor González
Publicat per
Víctor González
Sant Julià de Lòria

Creat:

Actualitzat:

Els comuns d'Andorra s'han compromès a invertir conjuntament dos milions d'euros l'any vinent en seguretat. Les corporacions destinaran aquests diners a millorar els sistemes de videovigilància amb l'objectiu de prevenir l'incivisme i identificar possibles infractors. Els cònsols han pres aquesta decisió després de constatar un repunt en les conductes incíviques. 

tracking