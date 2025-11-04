ANDORRA LA VELLA
El comú assegura que manté el diàleg amb la propietat del Vinyes
El comú d’Andorra la Vella assegura que les filtracions a l’aparcament Vinyes són puntuals i remarca que treballa per solucionar-les. Aquesta va ser la resposta de la corporació en conèixer ahir que, tal com va avançar el Diari, Vinyes Patrimonial, l’empresa propietària i explotadora de l’aparcament, portarà el comú a la Batllia per les filtracions provocades en el tram final de les obres de remodelació de la plaça del Poble.
El comú va contractar una empresa especialitzada per dur a terme proves d’estanquitat, que van donar un resultat que afirmava que no hi ha filtracions actives. Tot i això, sí que s’han registrat alguns episodis puntuals –cada cop de menor intensitat, va recalcar el comú. Les intervencions seran quirúrgiques i en punts molt concrets, perquè les proves d’estanquitat ja van confirmar que globalment la plaça està impermeabilitzada. No tindran, per tant, afectació per a la ciutadania, que ja gaudeix d’aquest espai renovat.
El comú assegura que el contacte amb la propietat ha estat constant
Aquesta setmana, l’empresa encarregada del control realitzarà una inspecció tècnica addicional per identificar l’origen d’aquestes filtracions puntuals i definir les actuacions definitives. Aquests treballs rebran la màxima prioritat per garantir la resolució de les incidències, va assenyalar el comú de la capital en un comunicat.
Des del primer episodi, el comú ha mantingut el contacte amb els responsables de l’aparcament, va assegurar l’ens. El 22 d’octubre passat, el cònsol major, Sergi González, en una visita conjunta amb la propietat, va detallar els treballs i les proves fetes fins a la data. El cònsol es va comprometre personalment amb la propietat a traslladar-li les conclusions de l’informe tècnic tan bon punt estiguin disponibles i les accions que es duran a terme. L’objectiu és garantir una resposta tècnica completa que protegeixi l’espai públic i les instal·lacions privades. “El comú entén el neguit de la propietat i comparteix la voluntat de resoldre aquesta situació amb la màxima celeritat i rigor tècnic. Tot i que la responsabilitat de la bona execució dels treballs és de l’empresa constructora adjudicatària del projecte, el comú vetlla perquè es resolguin les filtracions, mantenint el diàleg obert amb la propietat”, va afirmar l’ens.
La impermeabilització de la plaça és una de les prioritats del projecte
La remodelació de la plaça del Poble està pràcticament finalitzada i només queden els últims treballs de retoc abans de la inauguració. La impermeabilització de la plaça, amb una superfície de 7.000 metres quadrats, ha estat una de les prioritats del projecte, amb l’objectiu de posar fi a filtracions històriques. Al llarg dels treballs, les incidències detectades s’han anat resolent, sosté el comú.
Segons una carta dels advocats de Vinyes Patrimonial al comú, al llarg de l’estiu hi va haver cinc episodis d’inundacions a l’aparcament. Un informe pericial de la companyia asseguradora de l’aparcament atribueix clarament la responsabilitat dels danys provocats per les filtracions sobre la infraestructura a la corporació.