Tradicions
Canillo celebra la Castanyada amb la gent gran
Una cinquantena de persones s'han reunit aquesta tarda
Una cinquantena de padrins i padrines de Canillo han celebrat aquesta tarda la Castanyada en un ambient festiu i entranyable, en una trobada que ha combinat gastronomia tradicional, convivència i reconeixement a la gent gran. L’acte, organitzat pel comú, ha comptat amb la presència del cònsol major, Jordi Alcobé, i del cònsol menor, que han volgut acompanyar els assistents en aquesta festa tan arrelada al calendari tardorenc. També hi ha participat mossèn Ramon, que s’ha sumat a la celebració.
El cònsol major ha subratllat la importància de cuidar i reconèixer les persones grans, que "són el cor de la nostra comunitat", i ha destacat que mantenir tradicions com la Castanyada "és també una manera de preservar la nostra identitat".