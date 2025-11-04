Tradicions

Canillo celebra la Castanyada amb la gent gran

Una cinquantena de persones s'han reunit aquesta tarda 

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, amb els padrins de Canillo.

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, amb els padrins de Canillo.Xavier Pujol

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Una cinquantena de padrins i padrines de Canillo han celebrat aquesta tarda la Castanyada en un ambient festiu i entranyable, en una trobada que ha combinat gastronomia tradicional, convivència i reconeixement a la gent gran. L’acte, organitzat pel comú, ha comptat amb la presència del cònsol major, Jordi Alcobé, i del cònsol menor, que han volgut acompanyar els assistents en aquesta festa tan arrelada al calendari tardorenc. També hi ha participat mossèn Ramon, que s’ha sumat a la celebració.

El cònsol major ha subratllat la importància de cuidar i reconèixer les persones grans, que "són el cor de la nostra comunitat", i ha destacat que mantenir tradicions com la Castanyada "és també una manera de preservar la nostra identitat". 

tracking