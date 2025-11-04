Sant Julià de Lòria
Una caminada solidària contra el càncer infantil com a acte central de la Setmana de la Infància
El recorregut tindrà 3,2 quilòmetres i es durà a terme dissabte 22 de novembre
Sant Julià de Lòria ha decidit donar més importància al dia de la infància i ha ampliat la celebració d'una jornada a una setmana. Així s'ha anunciat aquest dimarts en el marc de la presentació de la 'Setmana de la infància 2025', on s'ha detallat que tindrà lloc del 17 al 22 de novembre i que una de les activitats més importants de la programació, pensada per un públic de zero a onze anys, serà la caminada solidària 'Avança't al càncer'. Una idea que va sorgir del consell d'Infants i on la recaptació del dorsal -que té un cost de tres euros- es destinarà a Polseres Candela, que treballa per la investigació del càncer infantil. "A través de tallers de contacontes, artístics, espais familiars i propostes de reflexió, volem posar en valor el paper dels infants dins la nostra parròquia i fer-los sentir protagonistes. Voldria aprofitar a animar totes les famílies a participar-hi i sumar-se a aquesta causa solidària, però també a gaudir de tots els actes que es duran a terme durant tota la setmana", ha comentat la consellera de Social, Eva Ramos.
La tècnica d'Infància i Joventut, Lídia Rebés, ha destacat que al llarg de la setmana hi haurà una gran varietat d’activitats, com ara el taller artístic 'Sonadons' per a nadons de zero a un any (dimecres 19 de novembre) i el taller 'Drets dels Infants' per a infants de quatre a onze anys (dimecres 19 de novembre, a les 17.30 hores), així com espais familiars com el taller d’aromateràpia per a famílies amb infants a partir de cinc anys (dijous 20 de novembre, a les 18 hores) i els contacontes 'Els drets dels infants' per a nens i nenes a partir de tres anys (divendres 21 de novembre, a les 18 hores). A més, es projectarà el curtmetratge 'Salvatges', amb crispetes incloses, adreçat a famílies amb infants a partir de set anys (divendres 21 de novembre, a les 19 hores), i es celebrarà l’encesa de llums pel Dia Mundial de la Infància amb l’actuació de Roser Puigbo (dijous 20 de novembre, a les 19 hores).
La cloenda del dissabte 22 de novembre inclourà la caminada solidària de 3,2 quilòmetres i un seguit d’activitats lúdiques i creatives a la plaça de la Germandat, com l’Orkestrénia, els jocs en grup, el Happy Market, l’espai per a nadons 'Espai bebés' i el taller de 'Polseres Candela'. La jornada es tancarà amb l’actuació del Cor Rock d’Encamp. "Ha sigut molt important per a nosaltres aquest projecte, estem molt contents amb el que hem aconseguit i és un honor haver-hi participat" ha comentat la consellera infantil, Júlia Chamayou.