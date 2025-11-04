Jornades
El quart Cicle de Prevenció de les Addiccions comptarà amb conferències als centres educatius
L'edició d'enguany tindrà lloc el 10 i 20 de novembre
La 4a edició del Cicle de Prevenció de les Addiccions comptarà amb dues xerrades obertes al públic: una a càrrec de la psicòloga clínica Patricia Ros i una altra amb el professor de psicologia de la Universitat Complutense, Juan Francisco Navas. Tal com ha assenyalat la presidenta de Projecte Vida, Eva Tenorio, durant la roda de premsa de presentació de l'esdeveniment, Ros "és de Planet Young, que és un programa que va tindre molt èxit a Islàndia" i "que porta la prevenció a tots els àmbits, des de la política als actors comunitaris". Aquesta xerrada tindrà lloc el 10 de novembre a les 19 hores i rebrà per nom "En les addiccions, prevenir no és prohibir: eines per a famílies". El 20 de novembre a les 19 hores serà el torn de Juan Francisco Navas amb una conferència que versarà sobre les conductes addictives vinculades al joc.
A l'acte de presentació també ha estat present la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà del comú d'Andorra la Vella, Maria Nazzaro, que ha destacat que el Cicle de Prevenció de les Addiccions "és una eina clau per poder aturar-nos, asseure'ns i sensibilitzar-nos d'un problema que, malauradament, no va a menys, sinó que cada vegada tenim números que van augmentant".
A banda de les dues xerrades, Nazzaro ha explicat que també hi haurà una taula redona oberta al públic anomenada "Com prevenir les addiccions des de l'àmbit comunitari?". D'igual manera, s'oferiran conferències per a alumnes, coordinades amb els centres educatius, al Centre de Formació Professional d’Aixovall, amb una assistència prevista d’uns 210 estudiants. També s’organitzaran sessions per a professionals dels àmbits educatiu, sanitari i social, amb una participació estimada d’entre 25 i 30 persones.
