Andorra la Vella
Projecte Vida registra vuit casos d'adiccions al joc a l'octubre
Segons la presidenta Eva Tenorio, la majoria d'elles es tracta "d'inversions que es fan en borsa i criptomonedes".
Projecte Vida ha registrat vuit casos de problemes de joc des del mes de gener fins al 31 d'octubre. Així ho ha anunciat la presidenta de l'entitat, Eva Tenorio, durant la roda de premsa de presentació de la 4a edició del Cicle de Prevenció de les Addiccions. Tenorio ha especificat que d'aquests, cinc han estat en primera persona i tres han sigut detectats gràcies al testimoni de familiars. Segons la presidenta, majoritàriament es tracta "d'inversions que es fan en borsa i criptomonedes". "Veurem a final d'any, perquè això cada mes no és regular, hi ha mesos que venen tres persones, hi ha mesos que en venen vint, però aquest any tindrem moltes més persones que ens han contactat en comparació l'any passat", de fet ha explicat que ja porten 210 casos atesos.
A l'acte també ha parlat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà del comú d'Andorra la Vella, Maria Nazzaro, que ha explicat que la clau per a evitar aquests casos és "fer un diagnòstic" i "després treballar des de la prevenció". "És un dels grans èxits de països com Islàndia a l'hora d'enfocar l'alt consum d'alcohol que tenien al país, sobretot, amb joves".
Tenorio també ha volgut destacar que "si hi ha una voluntat com la que tenim des del comú d'Andorra la Vella", l'entitat encarregada d'organitzar la 4a edició del Cicle de Prevenció de les Addiccions, "que està impulsant aquestes xerrades" i "hi ha voluntat per part de tots els actors, es pot fer aquest canvi en la societat".
Durant l'any 2024, el 4,91% de les consultes familiars que va registrar el Projecte Vida van ser degudes al joc.