Seguretat
Vuit agents de circulació es formen en igualtat i prevenció de la violència de gènere
El curs s'impartirà durant deu setmanes i, a partir d'ara, el mòdul s'incorporarà en totes les noves promocions
La 14a edició del curs de capacitació dels agents de circulació enguany incorpora com a novetat un mòdul específic sobre igualtat i prevenció de la violència de gènere. Aquesta formació pretén dotar els futurs agents d’eines per detectar i actuar davant situacions de desigualtat o violència, i reforçar una actuació pública més propera i sensible amb la ciutadania.
El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, que també presideix la Comissió de Formació de l’òrgan interparroquial, ha destacat que la inclusió d’aquest mòdul permetrà als agents "actuar amb perspectiva de gènere i comprendre millor les realitats socials que poden trobar-se al carrer".
El curs compta amb vuit alumnes —cinc nois i tres noies— i s’impartirà durant deu setmanes combinant continguts teòrics i pràctics. A partir d’ara, aquest mòdul s’incorporarà de manera transversal en totes les promocions.
La secretària d’Estat d’Igualtat, Mariona Cadena, ha ressaltat la importància de la col·laboració entre institucions per garantir una formació adequada en aquesta matèria i ha posat en valor les pautes d’acompanyament a les víctimes que es treballen durant el curs. Tant ella com Fité han coincidit a remarcar que els agents de circulació són sovint els primers a intervenir davant possibles casos de violència, i per això "és essencial que coneguin els protocols i recursos disponibles".
La formació en igualtat i prevenció de la violència de gènere també s’està impartint a altres col·lectius professionals, com el personal del SAAS, tècnics de joventut i agents de policia.
La Secretaria d’Estat d’Igualtat i la Comissió de Formació impulsaran, pròximament, un programa de píndoles formatives per a tots els agents de circulació del país, amb l’objectiu de garantir una formació contínua i actualitzada en matèria d’igualtat.