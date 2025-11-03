CANILLO
A la venda les entrades per al concert de Judit Neddermann
Ja s’han posat a la venda les entrades per al concert de Judit Neddermann i Pau Figueres, que es fara el 12 de desembre a les 20 hores a l’Auditori del Palau de Gel. L’esdeveniment té lloc dins la gira de presentació de l’àlbum Judit Neddermann & Pau Figueres. El repertori combinarà cançons originals i versions en català, castellà, portuguès i francès, de les quals destaca la fusió entre la veu càlida i expressiva de Neddermann i la sensibilitat virtuosa de Figueres. El disc, enregistrat a l’estudi The Sound of Wood, compta amb la col·laboració de Joan Manuel Serrat.