La Marató Fotogràfica Pep Aguareles celebra 10 anys amb noves propostes creatives

L'edició d'enguany se celebrarà el 8 de novembre

Cartell de la 10a edició de la Marató fotografia Pep Aguareles

Cartell de la 10a edició de la Marató fotografia Pep Aguareles

La Marató Fotogràfica Pep Aguareles celebra el proper dissabte 8 de novembre el seu 10è aniversari, consolidant-se com una de les activitats més destacades del Shop in Andorra Festival. Organitzada pel comú d’Andorra la Vella, la iniciativa proposa una jornada lúdica i creativa que convida professionals i aficionats a capturar l’essència del país a través de la seva mirada.

El concurs compta amb dues modalitats: la Max Marató, per a participants individuals que hauran de presentar una col·lecció de set fotografies, i la Marató Familiar, adreçada a famílies amb col·leccions de cinc imatges.

Els tres millors treballs seran premiats segons la creativitat, la tècnica i la capacitat expressiva de les fotografies.

El certamen ret homenatge al fotògraf Pep Aguareles, fundador de la iniciativa el 2015, i professor de l’Escola d’Art del Comú, la seva passió pel qual continua inspirant aquesta cita anual.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del web del comú d’Andorra la Vella, on també es poden consultar les bases i detalls logístics de la jornada.

