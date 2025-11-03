Andorra la Vella
La Marató Fotogràfica Pep Aguareles celebra 10 anys amb noves propostes creatives
L'edició d'enguany se celebrarà el 8 de novembre
La Marató Fotogràfica Pep Aguareles celebra el proper dissabte 8 de novembre el seu 10è aniversari, consolidant-se com una de les activitats més destacades del Shop in Andorra Festival. Organitzada pel comú d’Andorra la Vella, la iniciativa proposa una jornada lúdica i creativa que convida professionals i aficionats a capturar l’essència del país a través de la seva mirada.
El concurs compta amb dues modalitats: la Max Marató, per a participants individuals que hauran de presentar una col·lecció de set fotografies, i la Marató Familiar, adreçada a famílies amb col·leccions de cinc imatges.
Els tres millors treballs seran premiats segons la creativitat, la tècnica i la capacitat expressiva de les fotografies.
El certamen ret homenatge al fotògraf Pep Aguareles, fundador de la iniciativa el 2015, i professor de l’Escola d’Art del Comú, la seva passió pel qual continua inspirant aquesta cita anual.
Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del web del comú d’Andorra la Vella, on també es poden consultar les bases i detalls logístics de la jornada.