Festa popular
La Massana posa a la venda els tiquets per a la festa popular Lo Mandongo
La celebració té com a objectiu recuperar la tradició de la matança del porc i fer valdre la gastronomia tradicional
El comú de la Massana ha obert avui la venda de tiquets per participar a Lo Mandongo, la festa popular i gastronòmica que se celebrarà el dissabte 15 de novembre per commemorar els patrons de la parròquia, Sant Aciscle i Santa Victòria.
La celebració, que l’any passat va exhaurir totes les places, té com a objectiu recuperar la tradició de la matança del porc i fer valdre la gastronomia tradicional. La Confraria de Sant Antoni serà l’encarregada de preparar la carn a partir de les 10 h a la plaça, perquè el públic pugui veure en directe com es tallen i elaboren les diferents peces.
Enguany s’hi afegeix el Cabaret Pagès, un espectacle humorístic de l’Esperanceta de cal Gassia, amb tres sessions gratuïtes (a les 11 h, 11.30 h i 12 h) al comú vell, amb reserva prèvia al web del comú. El dinar popular, amb trinxat i carn de porc, també es pot reservar a la mateixa plataforma. La festa comptarà amb música tradicional del Pirineu, a càrrec d’Ivan Caro, i amb la col·laboració de Sant Gothard, Sant Eloi i Cafè el Conseller.