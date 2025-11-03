ESCALDES-ENGORDANY
320.000 euros per rehabilitar les façanes del Prat del Roure
El comú d’Escaldes ha iniciat les obres de rehabilitació de les façanes del complex del Prat del Roure, després de detectar despreniments de peces de pissarra a la via pública. Els treballs tindran una durada aproximada de cinc mesos i un cost estimat de 322.000 euros. La corporació va encarregar un informe tècnic que va concloure la necessitat d’actuar sobre el revestiment exterior. El comú va incloure al pressupost del 2025 una partida específica per substituir el material existent per un de més segur i durador. Es tracta d’una renovació integral de les zones de façana acabades amb pissarra, tot mantenint la resta de revestiments que es troben en bon estat. La solució canvia la pissarra per peces de gres ceràmic extrudit de color fosc, un material incombustible, amb baixa absorció d’aigua i alta resistència.