Cultura
A la venda les entrades per al concert de Judit Neddermann i Pau Figueres a Canillo
El duet presentarà el nou disc el 12 de desembre a les 20 hores a l’Auditori del Palau de Gel
El comú de Canillo ha anunciat que a partir de demà es posaran a la venda les entrades per al concert de Judit Neddermann i Pau Figueres, que tindrà lloc el 12 de desembre a les 20 hores a l’Auditori del Palau de Gel. L'esdeveniment té lloc dins la gira de presentació del seu àlbum Judit Neddermann & Pau Figueres.
El repertori combinarà cançons originals i versions en català, castellà, portuguès i francès, destacant la fusió entre la veu càlida i expressiva de Neddermann i la sensibilitat virtuosa de Figueres. El disc, enregistrat a l’estudi The Sound of Wood, compta amb la col·laboració especial de Joan Manuel Serrat en el tema Vinc d’un poble.
Les entrades es podran adquirir a través del web www.canillo.ad i a l’Oficina de Turisme de Canillo. Si n’hi ha disponibilitat, també es vendran a la taquilla de l’Auditori del Palau de Gel el mateix dia del concert a un preu de 20 euros.