A ESCALDES, ANDORRA LA VELLA I SANT JULIÀ
Tres sortides guiades per descobrir la flora exòtica
El ministeri de Medi Ambient impulsa aquest novembre tres excursions gratuïtes per donar a conèixer la flora al·lòctona del país. Guiades per l’enginyer forestal Albert Ruzafa, la primera va tenir lloc ahir a Escaldes. La segona es fa avui a Andorra la Vella, i la tercera el dia 9 a Sant Julià, de 9.30 a 13 h. L’activitat busca conscienciar sobre l’impacte d’espècies foranes en els hàbitats locals. Per participar-hi cal inscriure’s a info@boscuria.com. En cas de baixa inscripció, l’activitat s’ajornarà una setmana. L’acció compta amb el suport d’una subvenció del Govern per a la biodiversitat.