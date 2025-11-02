REPORTATGE
Un inici solemne
El 23è Festival de Titelles d'Andorra, Ànima, dona el tret de sortida amb ‘Tumulte’, una obra solemne que tracta sobre el procés de dol d’uns pares que han perdut la seva filla.
El teatre s’omple mentre dos actors esperen en silenci; lentament, els llums s’apaguen i comença l’obra. La música és melancòlica i contrasta amb una paleta de colors càlids. Alguns dels personatges són actors reals i altres són titelles, però tots participen en un munt de situacions tan estranyes com commovedores. L’actuació muda, els falsos semblants i la barreja entre actors reals i titelles són l’ànima d’aquesta primera obra. Així comença Tumulte, de la companyia Blick Théâtre, una obra solemne que tracta sobre el dol pel qual passen uns pares que han perdut la seva filla. Durant els moments previs a l’inici de la que és la primera obra representada del 23è Festival de Titelles d’Andorra, Ànima, els assistents estaven expectants. “Venim completament al descobert, però tinc bones expectatives, espero alguna cosa interessant”, deia la Marta. “Nosaltres venim aquí una mica a cegues, però ens han dit que l’obra és bona, així que espero que estigui bé”, explicava la Mary.
El Festival de Titelles d’Encamp és un esdeveniment que molts veïns esperen amb ganes, i no són pocs els que tornen a repetir l’experiència. “Hem vist que feien el Festival de Titelles i, com que ens agrada aquest tipus d’espectacles, hem decidit venir. Ja havíem vingut abans i ens agrada molt, perquè ofereixen espectacles de titelles, però per a adults”, afirmava la Verònica. N’hi ha que venen per primera vegada, alguns per provar una experiència nova i d’altres per pura casualitat. “Avui és un dia per veure un acte com aquest, jo he vingut perquè volia provar coses diferents i veure com era l’ambient del teatre i per provar l’experiència, ja que és la primera vegada que vinc”, diu en Miquel. “No sabíem que feien aquest festival, ens ho van comentar i vam decidir venir i provar-ho, perquè no sabíem que hi havia teatres de titelles per a adults”.
Molts assistents repeteixen l’experiència d’anar al festival
Gairebé tots els seients del teatre van quedar ocupats per veure l’obra que aixecava el teló del festival. Des del comú d’Encamp esperen igualar el nombre d’assistents que van tenir l’any passat al llarg de tota la setmana que va durar el festival, uns 1.800. “Esperem repetir l’èxit d’espectadors del festival de l’any passat. Hem de pensar que només són cinc espectacles, així que una xifra de 1.800 és tot un èxit”, assenyalava Joan Sans, conseller de Cultura.
En aquest festival, també hi col·laboren l’ambaixada espanyola i la francesa: “Fa anys que tant l’ambaixada espanyola com la francesa, i des de l’any passat Andorra Turisme, ajuden aquest projecte per apropar-lo tant als turistes que venen de fora com als turistes interns”.
Tumulte és la primera de les cinc obres que es representaran al Complex Esportiu d’Encamp i la que dona el tret de sortida. Les següents obres es representaran els dies 4 i 5 de novembre amb les sessions escolars La Tormenta i Jo, Tarzan. El 6, 7 i 8 de novembre es representaran les obres La petita Moby Dick, que també comptarà amb un taller anomenat Connectat amb Moby Dick, i l’altra obra serà La gata que volia canviar la història.