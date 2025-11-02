Escaldes
El comú destina 322.000 euros a rehabilitar les façanes del Prat del Roure
La intervenció tindrà una durada de cinc mesos
El comú d’Escaldes ha iniciat les obres de rehabilitació de les façanes del complex del Prat del Roure, després de detectar despreniments de peces de pissarra a la via pública. La intervenció tindrà una durada aproximada de cinc mesos i un cost estimat de 322.000 euros. La corporació va encarregar un informe tècnic que va concloure la necessitat d’actuar sobre el revestiment exterior.
El comú va incloure en el pressupost del 2025 una partida específica per substituir el material existent per un de més segur i durador. El projecte preveu la renovació integral de les zones de façana acabades amb pissarra, mantenint la resta de revestiments que es troben en bon estat. La solució adoptada consisteix a reemplaçar la pissarra per peces de gres ceràmic extruït de color fosc, un material incombustible, amb baixa absorció d’aigua i alta resistència als impactes i als cicles de gel i desgel.
El nou sistema combinarà dues tècniques: un sòcol reforçat fins a dos metres d’alçada, amb un mur de formigó revestit amb ceràmica adherida per protegir les zones més exposades, i una façana ventilada a les plantes superiors, que permetrà millorar l’aïllament tèrmic i la durabilitat de l’edifici.