ENCAMP
En venda una nova promoció de 130 habitatges adossats a Vila
Els xalets del complex residencial s’ofereixen a partir de 630.000 i 740.000 euros, en funció de la tipologia
Vila Exclusive. Aquest és el nom del nou complex residencial de luxe que projecten la immobiliària Durán Carasso i el gabinet d’arquitectura i interiorisme Kota Projects prop del nucli encampadà de vila. Segons explica la immobiliària al web del projecte, la promoció ofereix més de 130 “exclusives cases adossades en una ubicació estratègica que combina tranquil·litat i comoditat”. La promoció ofereix dos tipus de casa. El primer es comercialitza per a partir de 630.000 euros. Aquestes cases, amb 175 metres quadrats construïts, tenen tres habitacions i tres banys repartits entre la planta baixa i la primera planta, i un garatge amb dues places d’aparcament. El preu de les cases incloses en la segona tipologia es ven per a partir de 740.000 euros. Aquests xalets, de 238,52 metres quadrats construïts, tenen quatre habitacions i tres banys repartits entre la planta baixa, la primera planta i l’altell i un garatge amb entre tres i quatre places d’aparcament. El web de la promoció assegura que les façanes estan ben orientades i tenen “vistes i llum natural”.
Comercialització
La comercialització del projecte, a càrrec de Durán Carasso, ha estat, de moment, un èxit: la primera fase –trenta unitats immobiliàries– gairebé ja s’ha venut en la seva totalitat. Al web de Vila Exclusive totes estan venudes i n’hi ha dos més en reserva. Segons va poder saber aquesta publicació, en aquest moment s’està fent la prevenda de la segona fase.
El complex residencial va presentar-se la setmana passada en un acte a l’Unnic. El moment estel·lar de la nit va ser el xou de trial ofert pel multicampió mundial Toni Bou davant dels 150 assistents que omplien la sala d’actes del centre d’oci.
Pel que fa als interiors, el web de la promoció destaca que combinen “un estil modern amb calidesa de muntanya, utilitzant materials nobles com la fusta”, amb “acabats de gamma alta que aporten sofisticació” i que creen “espais acollidors i atemporals”. Sobre l’exterior de les cases, destaca: “Combina línies netes i contemporànies amb materials naturals que dialoguen amb l’entorn. La pedra i la fusta aporten caràcter i calidesa i integrem la vivenda al paisatge de muntanya. Àmplies terrasses i balcons permeten gaudir de l’aire lliure i les vistes, mentre que el disseny arquitectònic afavoreix la privadesa i la connexió amb la natura. Un equilibri entre estètica moderna i autenticitat alpina”.