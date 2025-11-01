ANDORRA LA VELLA
Full de ruta per afavorir la gent gran
El comú prepara 28 accions que hauran de ser implementades abans que acabi el 2028
El comú d’Andorra la Vella, després d’un any de feina, va presentar ahir al consell consultiu de la ciutat amiga de la gent gran el pla d’acció 2025-2028 fruit de la feina que s’ha fet amb la gent gran i amb la implicació del comú i d’altres entitats i associacions que treballen amb i per al col·lectiu. El resultat és un full de ruta que gira al voltant de cinc eixos i que recull 28 propostes que hauran de ser implementades fins al 2028.
Impulsar el vincle social, la participació ciutadana i l’intercanvi intergeneracional; facilitar la informació i el coneixement; fomentar l’autonomia i benestar en la comunitat; millorar l’accessibilitat i la seguretat de l’espai públic i fomentar la mobilitat són les cinc línies estratègiques en les quals s’emmarquen les accions que ara s’han d’implementar, algunes de les quals ja estan en marxa. La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, va manifestar que ara “el gran repte” que tenen al davant és “realitzar aquestes accions i que beneficiïn la gent gran i també, de retruc, tota la població”.
Es vol impulsar el vincle social i la participació ciutadana
En el marc dels cinc eixos que s’han establert ja hi ha algunes accions que han començat a implementar-se i per exemple en matèria d’habitatge ja s’ha posat fil a l’agulla. “Una de les demandes que ens van fer arribar és la manca d’espais per viure, que ells puguin accedir per un tema econòmic” i des de la corporació es van voler “avançar” a donar resposta a aquesta petició i ja s’han posat les bases perquè es faci un nou edifici d’habitatges per a la gent gran “accessible” i que ofereixi la possibilitat a les persones amb dificultats de satisfer un lloguer a preu de mercat de tenir un habitatge, segons la consellera. A més, va recordar el reglament d’ajuts al lloguer, que també vol fomentar la resposta a les dificultats que es puguin tenir a l’hora de “poder mantenir l’habitatge”.
També s’ha volgut donar resposta a la demanda “d’una línia que arribés amb una parada just davant de centre hospitalari” amb l’impuls al servei de bus interparroquial que ja està en marxa. Una altra proposta immediata és la dels àpats a domicili, concretament fer una prova pilot. “Ara estem acabant de determinar en quins supòsits es podrà demanar, en quins no, quina durada, com funcionarà del tot. Estem acabant ja de pensar com el comencem a realitzar, i amb la projecció que quan tinguem la nova cuina del Cedre ja construïda, puguem fer que aquests àpats serveixin i arribin a molta més gent”, va concretar la consellera de social.