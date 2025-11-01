Festivitats
Èxit de participació a la Castanyada popular de Canillo
Les activitats han inclòs jocs, manualitats i música
La plaça del Telecabina de Canillo ha reunit avui veïns, famílies i visitants amb motiu de la celebració de la Castanyada popular. L’esdeveniment ha començat a les 18.00 hores i s'ha allargat fins al vespre, amb castanyes, moniatos i moscatell. La festa ha estat organitzada pel Departament de Cultura i Tradicions del comú de Canillo i la corporació ha remarcat que ha estat "un gran èxit".
L’acte ha comptat amb música en directe a càrrec de la Canillo’s Band Tocant i amb activitats per a totes les edats. Els infants han participat en tallers de manualitats i jocs tradicionals, mentre que els adults han compartit converses i degustacions al voltant de les parades de castanyes i begudes calentes.
“La Castanyada és una de les festes més estimades per la gent de Canillo. Ens agrada veure com any rere any es manté viva aquesta tradició i com les famílies la viuen amb tanta il·lusió”, ha destacat el cònsol major, Jordi Alcobé, que també va agrair la feina dels voluntaris i del personal comunal implicat en l’organització.