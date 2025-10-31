Andorra la Vella
Reobertura de l'aparcament del Parc Central
Els operaris han desmuntat l'envelat que va acollir la Fira d'Andorra la Vella el cap de setmana passat
L'aparcament del Parc Central ha reobert aquest matí després dels treballs de desmuntatge de l'envelat que va acollir la Fira d'Andorra la Vella el cap de setmana passat. El pàrquing ha estat tancat entre el 6 d'octubre i aquest divendres, per poder encabir, un any més, l'envelat en què van estar instal·lats els estands de la 46a edició de la Fira d'Andorra la Vella. També ha estat inhabilitada la mini deixalleria que està ubicada en aquest aparcament.