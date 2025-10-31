ENCAMP
El comú adjudica la reforma de l’avinguda Joan Martí
El tram entre Prat de Genil i Prada de Moles costarà 6,7 milions
El comú d’Encamp va aprovar ahir en sessió de consell l’adjudicació de les obres de remodelació de l’avinguda Joan Martí, en el tram comprès entre la rotonda del Prat de Genil i Prada de Moles, per un import de 6,7 milions d’euros. Els treballs s’iniciaran a principi del 2026 i, segons va explicar la cònsol major, Laura Mas, tenen com a objectiu “convertir l’avinguda en un espai públic, acollidor, dinàmic i generador de vida social”.
La reforma inclou l’ampliació de les voreres, la creació de punts verds, la instal·lació de nou mobiliari urbà, zones de reciclatge vigilades i passos de vianants elevats. També es garantirà l’accessibilitat universal al llarg del quilòmetre de traçat. “És un projecte que reforçarà la qualitat de vida i la identitat d’Encamp”, va destacar Mas. Les obres es faran en quatre fases per minimitzar l’impacte sobre veïns i comerços, amb una durada estimada de 30 mesos. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, va aclarir que “els veïns no tindran obres davant de casa seva durant tot aquest temps, només uns mesos”.
Panells digitals
En la mateixa sessió, també es va aprovar per assentiment la instal·lació de panells digitals que informaran en temps real sobre la disponibilitat de places als aparcaments públics. Segons la consellera de Manteniment i Infraestructures, Sabrina Grégoire, la iniciativa busca millorar la mobilitat, reduir la circulació innecessària i afavorir la sostenibilitat. El sistema es preveu posar en marxa el febrer del 2026, després de la instal·lació prevista al gener. El projecte té un cost estimat d’uns 100.000 euros, tot i que està pendent d’adjudicació.