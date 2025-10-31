ORDINO
Coma i Dolsa apunten que Govern hauria de comprar Saetde si es ven
Coincideixen que l’empresa s’ha de mantenir dins del país seguint el model basc
El futur de Saetde va centrar ahir l’atenció política a Ordino, arran de les declaracions de la cònsol major, Maria del Mar Coma, i del conseller de l’oposició Enric Dolsa, que van coincidir a valorar la possibilitat que la família Viladomat es plantegi vendre l’empresa que explota el domini de Grandvalira. Tant Coma com Dolsa van apuntar que, en aquest escenari, seria raonable que el Govern actués per mantenir l’empresa dins del país, posant com a referència el model que s’aplica al País Basc.
“Sovint, a les empreses familiars, és a la tercera generació quan es produeixen més canvis. Caldrà veure què volen fer, però penso que una valoració de la societat seria positiva per a tothom, per saber on som”, va declarar Coma, que no va mostrar-se especialment preocupada per l’impacte que una eventual venda podria tenir sobre Arcalís. “En cas de venda d’accions, hi ha mecanismes i garanties per decidir si s’accepta o no el comprador. I penso que la família Viladomat estima molt la neu i les muntanyes; dubto que venguin a qualsevol o de qualsevol manera”, va afegir.
Per la seva banda, Dolsa va subratllar que “és totalment legítim que algú que té un actiu arribi un dia que el vulgui vendre”, però va insistir que “en aquest cas, les institucions públiques i el Govern han d’entrar en funció, i qui ha de comprar aquesta part és el Govern”.
Aquestes declaracions es van produir després de la sessió del consell de comú d’Ordino, que va servir per aprovar, entre d’altres punts, un crèdit extraordinari per a la construcció d’una nau de biomassa al Serrat. L’espai permetrà assecar i triturar fusta procedent de la neteja forestal per utilitzar-la com a combustible del centre esportiu, amb l’objectiu de ser energèticament autosuficients i reduir costos. Coma va definir el projecte com un primer pas cap a iniciatives més ambicioses, com una nova central hidroelèctrica.
El comú també va aprovar l’adjudicació d’un projecte audiovisual a l’empresa Fílmic Audiovisuals. El documental, amb un pressupost de 40.000 euros, es rodarà al llarg de les quatre estacions i retratarà la vida dels ramaders d’Ordino. Està previst que s’estreni durant la Fira del bestiar del 2026.
Pel que fa a l’aparcament de Prat de Vilella, Coma va explicar que s’ha tancat un acord amb un dels dos propietaris i que encara es negocia amb l’altre. “Si no hi hagués acord, només es perdria un terç de l’aparcament”, va puntualitzar.