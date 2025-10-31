Festivitat
Castanyada popular a Encamp i el Pas de la Casa amb 600 quilos de castanyes repartits
Els visitants s’han apropat a la plaça de Sant Miquel i a la plaça de l’Església per recollir les castanyes
Encamp i el Pas de la Casa han celebrat aquest divendres la festivitat de la Castanyada amb el repartiment popular de 600 quilos de castanyes. Ambdues viles han acollit als ciutadans i visitants que s’han apropat a la plaça de Sant Miquel i a la plaça de l’Església per recollir les castanyes i el tradicional moscatell.
A Encamp, el moscatell s’ha donat en forma de còctel d’autor. La beguda, creada per l’establiment del país l’Atelier, ha sorprès als assistents i ha aportat un toc de sorpresa a la festivitat. A més, la celebració s’ha acompanyat d’un taller de pintacares per als més petits que ha amenitzat la festa i ha deixat imatges plenes de color i personatges terrorífics.