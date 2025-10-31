Andorra la Vella
La capital presenta un pla d'acció per a la gent gran amb 28 propostes
Les iniciatives hauran de ser implementades fins al 2028
Després d'un any de feina, el comú d'Andorra la Vella ha presentat al consell consultiu de la ciutat amiga de la gent gran el pla d'acció 2025-2028 fruit de la feina que s'ha fet amb la gent gran i amb la implicació del comú i d'altres entitats i associacions que treballen amb i per al col·lectiu. El resultat és un full de ruta que gira al voltant de cinc eixos i que recull 28 propostes que hauran de ser implementades fins al 2028. Impulsar el vincle social, la participació ciutadana i l'intercanvi intergeneracional; facilitar la informació i el coneixement; fomentar l'autonomia i benestar en la comunitat; millorar l'accessibilitat i la seguretat de l'espai públic i fomentar la mobilitat són les cinc línies estratègiques sota les quals s'emmarquen les accions que ara s'han d'implementar, algunes de les quals ja estan en marxa.